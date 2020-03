"Não há aqui demissão". Ministra da Saúde rejeita afastamento de responsável da linha Saúde 24

A ministra da Saúde rejeitou esta sexta-feira ter afastado o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, entidade responsável pela Linha Saúde 24 (SNS 24), justificando a substituição com o fim do mandato anterior da administração anterior.

“Não houve demissão, houve um mandato que terminou no dia 31 de dezembro de 2019 e houve uma proposta de constituição de um novo conselho de administração, que seguiu a tramitação normal”, declarou Marta Temido aos jornalistas em Bruxelas, no final de uma reunião dos ministros da saúde da União Europeia.

Marta Temido precisou que, “durante o mês de janeiro, foi submetida à Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública [CRESAP] uma nova equipa e, portanto, o processo seguiu a sua tramitação normal”.

“O que aconteceu foi que aconteceu neste momento a assinatura do despacho e o seu envio para publicação, mas não há aqui demissão”, reforçou.