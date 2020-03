Entroncamento. PSP identifica três suspeitos de envolvimento em tiroteio

A PSP identificou três pessoas envolvidas num tiroteio ocorrido na quinta-feira à noite na cidade do Entroncamento, do qual resultaram danos em três viaturas e nas paredes e janela de um prédio, disse fonte policial à Lusa.

Segundo o porta-voz do comando distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, os agentes foram chamados para uma ocorrência cerca das 21h15 de quinta-feira, numa rua da cidade do Entroncamento, onde lhes foi relatado por um homem ter sido alvo de disparos por parte de dois homens.

Na versão relatada, o homem disse ter saído de casa para ir tomar café quando o seu carro se cruzou com o dos supostos agressores, que começaram a disparar em direção à sua viatura, levando-o a baixar-se no lugar do pendura, por onde saiu, procurando proteger-se, uma vez que prosseguiam os disparos.

A alegada vítima, que não sofreu qualquer ferimento, identificou os dois suspeitos, tendo a PSP acabado por localizar a viatura em que seguiam parada junto ao Parque do Bonito, também esta apresentando uma marca na bagageira que pode ter sido provocada por um disparo.

A fonte adiantou que as circunstâncias exatas em que tudo ocorreu estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária, uma vez que se trata de uma ocorrência com armas de fogo, afirmando não ser ainda claro se existiram disparos apenas de uma parte ou de ambas.

No local da ocorrência, além dos danos na viatura do alegado visado, um outro carro ficou com o vidro traseiro estilhaçado, tendo o projétil sido encontrado numa das cabeceiras do banco traseiro, existindo ainda sinais dos disparos na parede de um prédio, numa janela e num estore.

A fonte afirmou que foram recolhidos meios de prova, nomeadamente vários invólucros e um projétil.