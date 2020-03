Coronavírus. Unidade de saúde de Matosinhos encerrada com 19 profissionais em isolamento

O Programa Integrado de Apoio à Comunidade (PIAC) de Matosinhos foi encerrado esta sexta-feira porque os 19 profissionais de saúde que ali trabalham estão em “isolamento domiciliário” devido ao Covid-19, disse à Lusa fonte da Administração Regional de Saúde.

“O PIAC está encerrado porque 19 profissionais de saúde estão em isolamento domiciliário com acompanhamento sistemático pelo delegado de saúde pública”, revelou a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), sem confirmar a infeção por coronavírus de qualquer um dos trabalhadores.

A ministra da Saúde informou hoje haver quatro novos casos confirmados de infeção com o novo coronavírus em Portugal, três no norte do país e um em Lisboa, que elevam para 13 o total de infetados.