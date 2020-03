Coronavírus. Hospitais públicos vão restringir visitas "de forma gradual"

"Não existe uma data a partir da qual deve ser implementada, mas estando agora nesta fase de contenção vai ser implementada em cada hospital de acordo com as medidas que estão a ser implementadas."

"Esta é uma medida que será implementada gradualmente, em todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Alguns já têm a medida implementada, outros irão implementá-la ao longo do tempo. O objetivo desta medida, na prática, é proteger os doentes que estão internados de qualquer tipo de infeção e reduzir o número de pessoas não essenciais ao serviço nas instituições hospitalares."

A informação foi avançada esta sexta-feira à Renascença pelo presidente da Associação de Gestores Hospitalares. Segundo Alexandre Lourenço, não há uma data limite para adotar esta medida, hoje implementada por três unidades do Centro Hospitalar do Baixo Vouga.

"De forma gradual", todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão restringir as visitas para proteger os doentes internados do novo coronavírus (Covid-19).

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga, que integra os hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja, decidiu restringir as visitas aos doentes internados, para evitar a propagação de Covid-19, anunciou esta tarde a administração.

“De forma a colaborar com a contenção da propagação do Covid-19, e dando seguimento às orientações da Direção-Geral de Saúde e da Administração Regional de Saúde do Centro, o conselho de administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga deliberou restringir as visitas a doentes internados nos três hospitais que integram o CHBV (Hospital de Aveiro, Hospital de Águeda e Hospital de Estarreja)”, informa um comunicado hospitalar.

De acordo com o mesmo, a partir de sábado, “e até nova avaliação, cada doente internado só pode ter a visita da pessoa que designou por acompanhante, ou, na sua falta, de uma visita por doente, sem possibilidade de troca”.

Ao acompanhante é permitido estar junto do doente entre as 12:00 e as 20:00, e, nos serviços em que o horário de visitas já era limitado, passa a poder entrar uma pessoa por dia, no horário restrito desse serviço.

“Trata-se de uma medida de natureza excecional, uma vez que se considera que as visitas são extremamente importantes na convalescença e melhoria dos doentes”, observa a administração hospitalar.

Segundo o conselho de administração do CHBV, que apela à compreensão e colaboração de todos, “este tem sido o procedimento adotado pela generalidade dos hospitais, no sentido de garantir a segurança dos doentes internados, que estão, naturalmente, mais frágeis, dos profissionais e da comunidade em geral”.

Horas depois, o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) anunciou que vai começar a limitar as visitas aos doentes internados e de acompanhantes nas urgências e consultas externas.

Em comunicado, a administração da unidade explicou que, para além do acompanhante, os doentes internados “poderão receber uma visita, durante 30 minutos”, todos os dias entre as 15:00 e as 16:30 e entre as 19:00 e as 20:00.

Segundo o hospital, a medida de prevenção aplica-se a quase todos os serviços do hospital, sendo que uma das exceções é o serviço de obstetrícia, onde é permitida a presença do acompanhante, mas não se realizam visitas.

O HESE informou ainda que o acompanhamento de doentes nas consultas externas e no serviço de urgência “deve ser restrito a um único acompanhante” e que as visitas nas urgências só serão permitidas depois “autorizadas pelo médico”.

“É absolutamente proibida a presença de visitas ou acompanhantes que estejam com sintomas gripais”, adiantou a unidade hospitalar.