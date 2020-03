Coronavírus em Portugal. Confirmados mais quatro casos

A nível mundial, desde o início do surto registaram-se mais de 100 mil casos, dos quais quase 56 mil recuperaram. Mais de 3.400 morreram devido ao vírus.

Dos quatro novos casos, três estão a ser seguidos no Hospital de São João no Porto, tendo ligação epidemiológica a Itália. O quarto infetado foi internado no Centro Hospital de Lisboa Central, não se conhecendo, para já, mais pormenores sobre esse caso.

A Direção-Geral da Saúde, que tem um microsite com múltiplas informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.