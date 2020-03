Coronavírus e os idosos. "Temos de proteger os mais frágeis, mas não os podemos isolar"

As instituições de resposta social, incluindo as de apoio aos idosos, devem preparar planos próprios de contingência face ao novo coronavírus, tendo em conta as orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS), segundo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Numa resposta enviada à Lusa esta sexta-feira sobre as medidas a serem adotadas pelas instituições do setor social que prestam serviços do âmbito da Segurança Social a crianças, jovens, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, o Ministério indicou que "estão ser tomadas medidas a diferentes níveis para acautelar as necessidades do setor social e solidário, prestando toda a informação".

A metodologia adotada, segundo o Ministério, inclui ações de "formação em cascata" junto dos parceiros do Conselho Nacional de Cooperação do setor solidário e social e outras entidades identificadas como relevantes neste âmbito.

Para hoje está agendada uma reunião com a Direção-Geral de Saúde, os parceiros do setor social e solidário, o Instituto da Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Em cima da mesa na reunião pode estar uma medida semelhante à que já foi anunciada por Itália e por Espanha, que restringiram as visitas a lares de idosos para prevenir o contágio desse grupo vulnerável.

À Renascença, e face a esta possibilidade, Maria João Quintela, da direção da Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade (CNIS), defende que não se pode isolar os idosos, já de si uma população que tem sido muito abandonada.

"Sabemos que a população mais fragilizada deve ser mais protegida, mas não a podemos isolar completamente, a não ser que a isso obrigue a situação de desenvolvimento desta epidemia. As populações idosas já estão estigmatizadas demais, já estão isoladas demais, abandonadas demais."



Embora admita que terão de ser tomadas medidas mais restritivas, a responsável do CNIS defende que as autoridades têm de pensar em alternativas para não isolar os idosos, sempre tendo em conta a capacidade particular de cada instituição.

"Poderemos ter de tomar medidas mais restritivas, mas essas medidas não podem colocar as populações já de si mais isoladas em completo isolamento", sublinha Maria João Quintela. "Temos de pensar em medidas alternativas e reforçar que as pessoas devem manter contacto com os seus mais velhos, que as instituições terão de ter os meios de comunicação mais abertos, e também o Estado tem de olhar para estas questões com um reforço da capacidade das instituições, que também não são todas iguais."

O exemplo da gripe A

Em comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social adianta que paralelamente o Instituto de Segurança Social tem divulgado informação e as orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS) sobre o Covid-19 aos parceiros do Conselho Nacional de Cooperação do setor solidário e social, designadamente à CNIS, à União das Misericórdias, Mutualidades e Confederação Cooperativa Portuguesa (CONFECOOP), bem como através dos Centros Distritais do Instituto da Segurança Social.

Na informação enviada à Lusa não foram adiantadas as medidas especificas adotadas ou a adotar para este setor.