Coronavírus. DECO acusa TAP, Ryanair e EasyJet de dificultarem alterações nos voos

À Renascença , Paulo Fonseca, coordenador do departamento jurídico e económico da DECO, acusa as três companhias aéreas de colocarem entraves à alteração de voos para destinos considerados de risco, como é o caso de Itália.

A DECO - Associação de Defesa do Consumidor acusou esta sexta-feira a TAP, a Ryanair e a EasyJet de estarem a dificultar cancelamentos e reagendamentos de viagens para destinos com casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19).

Na quarta-feira, a DECO abriu uma linha telefónica para responder a dúvidas sobre viagens devido à epidemia do novo coronavírus. Até esta manhã, revela Paulo Fonseca, quase 500 pessoas já tinham contactado a associação através dessa linha, o que corresponde a uma média de 40 chamadas por hora.

"Hoje de manhã tínhamos contabilizado um total de 481 chamadas, com uma média de 40 chamadas por hora por parte dos consumidores, o que é de facto um número bastante elevado."

Na entrevista à Renascença, o responsável ressalta que qualquer pessoa pode usufruir desta linha, mesmo os que não são associados da DECO.

"É uma linha aberta para todos os consumidores e que está disponível todos os dias úteis, entre as 10h e as 18h. Neste linha visamos esclarecer os consumidores relativamente a viagens decorrentes do surto do coronavírus, como dúvidas no cancelamento iminente das viagens, o que fazer perante um cancelamento ou se pode ou não cancelar uma viagem."

A linha "Dúvidas sobre viagens Covid-19" está disponível no número 213 710 282.