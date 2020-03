Como o coronavírus mexe com a nossa cabeça

Mais notícias, neste caso, pode significar menos informação efetiva. “Não fazemos sempre leituras racionais. E quanto maior for a quantidade de notícias, mais fazemos leituras na diagonal, mais automáticas, e que não são muito refletidas. Daí resultam certos mecanismos psicológicos que todos nós utilizamos no dia-a-dia e nos podem enganar”, reflete.

Nos noticiários de telejornal multiplicam-se as reportagens sobre a doença. Longos minutos sempre sobre o mesmo tema. As informações, muitas vezes, mudam em pouco tempo. Algo que gera ansiedade, na opinião de Miranda Rodrigues.

A corrida às máscaras com medo que não haja para venda no pico da crise, o evitar restaurantes e lojas chinesas, ou os mitos que se criaram à volta da doença. O coronavírus afeta o corpo, mas também a mente sofre quando uma epidemia ameaça cada um de nós e os que nos são mais próximos. “É natural que possa ter algum efeito nomeadamente em termos de ansiedade e de stress”, diz à Renascença o Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Francisco Miranda Rodrigues.

Porque é que construímos mitos e teorias da conspiração?

A informação está a ser permanentemente atualizada, senão ao minuto pelo menos de hora a hora. “É preciso termos consciência que estamos num momento em que a informação que hoje existe, amanhã não é a mais correta de acordo com a evidência científica, e isso não tem a ver com a incompetência de ninguém, mas com o normal funcionamento e evolução do nosso conhecimento que é completamente novo”, explica o especialista.

Mas quando não temos toda a narrativa, ou não percebemos tudo o que nos rodeia, “preenchemos esse espaço com teorias, às vezes até teorias da conspiração”. “Ah, isto foi criado para criar um negócio que favorece este ou aquele. Preenchemos as lacunas de informação para nos sentirmos mais confortáveis”, admite.

Os portugueses estão em pânico?



Segundo Francisco Miranda Rodrigues, os portugueses têm tido um comportamento genericamente adequado e cooperante, “muito cooperante até em muitos casos”.

O psicólogo defende que as pessoas quando estão perante crises, situações de catástrofe, ou episódios de emergência, “o pânico não é a reação mais comum”.

“O mais normal é ajudar aqueles com que temos relações de vinculação. Até podemos aproximarmo-nos mais do perigo e violar certas regras, que nos põem em risco, porque queremos estar próximos de quem gostamos”, avança.

Qual o processo mental que leva a que as máscaras desaperecessem das farmácias?

E de repente, as máscaras desapareceram das farmácias portuguesas. O psicólogo atribui o fenómeno à tentativa “de reduzir o stress que sentem pela possibilidade de ficarem isoladas”, “de ficar de quarentena”, e “não ter acesso a coisas que necessitam”.