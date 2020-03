António Joaquim, antigo amante de Rosa Grilo: “Foi feita justiça”

Depois de ter sido absolvido pela Justiça, o amante de Rosa tenta convencer a opinião pública de que nada teve a ver com o homicídio do triatleta Luís Grilo.

António Joaquim admite temer uma reviravolta no processo, se houver uma decisão em sede de recurso, para se repetir o julgamento.

“Foi feita justiça com a minha absolvição, nesta primeira instância”, diz António, mas quando questionado se foi feita justiça com a condenação a 25 anos de cadeira de Rosa Grilo, o antigo amante diz “não lhe consigo responder a essa pergunta”. "Nunca duvidei quando a Rosa disse que Luís Grilo tinha saído para fazer um treino de bicicleta”, diz António.

No programa Em Nome da Lei, transmitido na íntegra no próximo sábado, explica que foi ele que mostrou a arma do crime a Rosa e confessa que tem um grande fascínio por armas.