​Vaticano regista primeiro caso de coronavírus

O Vaticano confirmou, esta sexta-feira, o primeiro caso de coronavírus. O paciente estava nos serviços de saúde da Santa Sé.



“Esta manhã foram temporariamente suspensos todos os serviços ambulatórios da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano para poder desinfetar os ambientes, na sequência do resultado positivo ao Covid-19 encontrado ontem num paciente”, lê-se na nota oficial.



"A Direção de Saúde e Higiene está a informar as autoridades competentes italianas, tendo sido, desencadeados os previstos protocolos de saúde", acrescenta o mesmo texto.



O Vaticano tem cerca de 1.000 moradores e, segundo a mesma fonte, “todos os doentes que passaram pelo centro médico estão a ser avisados”.

Na quinta-feira, o Vaticano anunciou estar a estudar medidas para impedir a disseminação do coronavírus, que serão tomadas em coordenação com as adotadas pelas autoridades de Itália, onde existem mais de 3.000 infetados e cerca de 150 mortos.

“As atividades do Santo Padre, da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano nos próximos dias serão sujeitas às medidas que estão a ser estudadas para impedir a propagação do Covid-19”, também em coordenação com as autoridades italianas, disse o porta-voz.

Há três dias, o Papa foi submetido a testes para despistar uma eventual infeção com coronavírus. Os resultados foram negativos.

O Governo da Itália decretou a suspensão de qualquer evento que envolva concentrações de muitas pessoas, a fim de conter a epidemia.