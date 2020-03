Coronavírus. Quase 200 mortos e mais de 4.600 infetados em Itália

O número de mortos em virtude do surto de coronavírus em Itália aumentou nas últimas 24 horas, passando de 141 para 197, informou a Proteção Civil italiana esta sexta-feira.

É o maior aumento diário de mortes no país desde que o contágio foi identificado, há duas semanas.

A Itália é o país europeu mais afetado pelo vírus, totalizando esta sexta-feira 4.636 casos de infeção, mais 778 do que na quinta-feira.

A Proteção Civil referiu igualmente que, de entre os infetados, 523 recuperaram totalmente esta sexta-feira. Na quinta haviam recuperado 414.

Na quinta-feira o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte anunciou que o Governo vai disponibilizar 7,5 mil milhões de euros para ajudar famílias e empresas face ao cenário de "emergência" provocado pela propagação do novo coronavírus.

Antes, na quarta, o Governo italiano confirmou o encerramento de todas as creches, escolas e universidades do país até ao dia 15 de março, numa tentativa de travar a propagação do vírus.