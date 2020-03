Steph Curry está de volta

Steph Curry regressou à competição na NBA, depois de quatro meses de ausência, devido a uma fratura na mão esquerda. A estrela dos Golden State Warriors jogou frente aos Toronto Raptors, numa reedição da final da competição da época passada.

Jogou 27 minutos, marcou 23 pontos, fez sete assistências e ganhou seis ressaltos. Foi o melhor da equipa, mas não evitou nova derrota dos Warriors (113-121), que continuam sem contar com Draymond Green e Klay Thompson. Os californianos estão, praticamente, excluídos do "play-off", no último lugar da Conferência Oeste, com 14 vitórias e 49 derrotas.

A vitória dos Raptors serviu para os campeões confirmarem, matematicamente, a qualificação para o "play-off". Os canadianos seguem na segunda posição da Conferência Este, com 44 vitórias e 18 derrotas.

NBA

Resultados

Golden State Warriors-Toronto Raptors, 113-121

Charlotte Hornets-Denver Nuggets, 112-114

Houston Rockets-LA Clippers, 105-120

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers, 108-125