Tiago Fernandes espera por desafio no estrangeiro

Tiago Fernandes espera iniciar a próxima época a treinar um clube estrangeiro. O técnico, de 38 anos, está sem clube, desde que foi dispensado do Estoril, da II Liga. Segundo projeto interrompido, depois de na temporada passada não ter terminado o trabalho no Desportivo de Chaves, no escalão principal.

"À partida volto a treinar na próxima época. Tenho falado com algumas pessoas da I e da II Liga, mas o meu objetivo passa por ir trabalhar para fora", revela à Renascença.

Convidado do progama "As Três da Manhã", o treinador, que teve oito anos e meio de ligação ao Sporting, comentou a contratação de Rúben Amorim, questionado a opção do Sporting, pelo momento e pelo valor investido.

Tiago Fernandes trabalhou na formação do Sporting e assumiu a equipa principal, entre a saída de Peseiro e a chegada de Keizer. Após a contratação do holandês, Tiago foi colocado nos sub-23. Esta época, foi despedido do Estoril à 15.ª jornada da II Liga, após cinco jornadas consecutivas sem vencer, com o clube no 8.º lugar, a dez pontos da zona de subida.