Rúben para ganhar

A apresentação de Rúben Amorim como novo treinador do Sporting é o tema dominante, nas primeiras páginas dos jornais desportivos. Contratado ao Braga, custou dez milhões de euros e no "Record" explica ao que vai: "É para ganhar já". Treinador sem meias palavras na apresentação. "E se corre bem?", questiona o treinador e "A Bola" aproveita para manchete.

"O Jogo" informa que o Sporting sonda Mário Branco para diretor-geral. Em Braga,António Salvador apresentou Custódio, mas não escondeu frustração pela forma como perdeu Rúben.

A manchete do jornal "O Jogo" rompe com a tendência dos outros dois diários. O jornal da Global Media promove entrevista a Lucho González: "Ultrapassagem é o momento decisivo". O antigo médio do FC Porto ganhou dois títulos, após perseguição ao Benfica.

"A Bola" revela que o Benfica está atento a Gustavo Assunção, médio do Famalicão.