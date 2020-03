Braga procura reforçar terceiro lugar na estreia do treinador Custódio

O Sporting de Braga procura hoje, a partir das 20h30, reforçar o terceiro lugar da I Liga de futebol, na receção ao Portimonense, no jogo de abertura da 24.ª jornada, que marca a estreia de Custódio Castro como treinador da equipa minhota.

O Braga, que detém quatro pontos de vantagem sobre o Sporting, 4.º classificado, defronta o 17.º e penúltimo posicionado, que não vence há 11 jogos e tem apenas um triunfo fora de casa na prova, em 19 de agosto de 2019, na segunda jornada, no estádio do Tondela (2-1).



Já sob o comando de Rúben Amorim, que substitui Silas, depois de deixar o Braga com um saldo de dez vitórias, um empate e duas derrotas, além da conquista da Taça da Liga, os leões poderão responder no domingo, quando receberem o lanterna-vermelha Desportivo das Aves.

A luta pela conquista do título marcará a jornada no sábado, com o FC Porto, que na ronda anterior desalojou da liderança o Benfica, a receber o Rio Ave (quinto), enquanto o campeão nacional, segundo colocado, com menos um ponto, visita o Vitória de Setúbal (12.º).

I Liga, 24.ª jornada

Sexta-feira, 6 de março



20h30 Sporting de Braga-Portimonense

Sábado, 7 de março

15h30 Tondela-Boavista

18h00 V. Setúbal-Benfica

20h30 FC Porto-Rio Ave

Domingo, 8 de março

15h00

Belenenses SAD-Famalicão

Moreirense-Marítimo

17h30 Sporting-D. Aves

20h00 P. Ferreira-V. Guimarães