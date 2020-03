O Benfica perdeu com o Estoril por 3-2 na quarta jornada do apuramento de campeão da Liga Revelação.

Os golos dos canarinhos foram apontados por Douglas Aurélio, André Franco e Tote Gomes.

Já pelo Benfica descontaram Gonçalo Loureiro e Luís Lopes.

Os encarnados ainda não venceram na segunda fase deste campeonato de sub-23.

Com este triunfo, o Estoril sobre ao terceiro lugar, com 33 pontos. Por sua vez, a equipa da Luz é quinta, com 32.