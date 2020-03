Adiados primeiros jogos em Portugal devido ao coronavírus

O jogo entre o Barrosas e o Freamunde, da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto, foi adiado devido à epidemia de coronavírus. A informação foi confirmada à Renascença por Carlos Ribeiro, diretor desportivo do Barrosas.

Estão "dois ou três jogadores" do Barrosas em casa, por precaução, mas o resto da equipa continua a treinar normalmente.

A medida é preventiva. Uma empresa de calçado em Santo Estevão de Barrosas, Lousada, está encerrada, pelo menos até dia 17, por um dos funcionários ter sido diagnosticado com Covid-19. Como há vários jogadores do clube com familiares a trabalhar nessa empresa, foi decidido adiar a partida.

O dono da fábrica "Calçado Fego-Fla, um cunhado e o funcionário estiveram na feira de Milão, em Itália, por alturas do Carnaval.



A partida, que estava marcada para domingo, foi adiada para 11 de abril.