Ulisses Santos: “Castigo é demasiado. Gelson está triste e arrependido”

Gelson Martins está triste e arrependido. O avançado internacional português foi suspenso pela liga francesa por seis meses, devido a um empurrão ao árbitro Mikael Lesage, depois de ter sido expulso por protestos no jogo disputado em Nimes, a 1 de fevereiro, que o Mónaco perdeu por 3-1, tendo terminado com nove jogadores em campo.

Desde essa data que Gelson Martins estava suspenso preventivamente. A paragem vai estender-se por mais cinco meses, ou seja, se a decisão não for revertida Gelson falha o resto da época. Ulisses Santos, empresário do jogador considera o castigo demasiado severo. “Ninguém fica satisfeito com um desfecho destes. Ele está triste. Arrependeu-se daquele momento infeliz mas o castigo é demasiado grande para os factos”, sublinha o agente FIFA em declarações a Bola Branca.

Ulisses Santos reconhece que com este castigo, a chamada de Gelson Martins à seleção para representar Portugal no Europeu é menos provável. A esperança reside num eventual recurso.

“Neste momento ainda vamos avaliar quer da parte do jogador quer do Mónaco em termos de recurso. Ainda não temos a notificação e temos de perceber se é extensivo a jogos internacionais. Mas se não competir será mais difícil ser chamado. Mas o castigo é exagerado. O que ele fez não foi uma boa ação mas seis meses é meio campeonato, 16 ou 17 jogos. Árbitros referiu no relatório que esteve três noites sem dormir. Pergunto agora quantos noites vai estar o Gelson sem dormir depois de um castigos destes”, questiona o empresário do jogador.

A chamada de Gelson à seleção fica difícil, com o avançado sem competir, mas este continua disponível para ajudar Portugal a defender o título europeu, caso o castigo não tenha abrangência para os jogos da seleção. “Se Fernando Santos o entender convocar, ele estará disponível. Mas sem competição vai ser mais difícil. Contudo, ainda desconheço se o castigo abrange ou não os jogos pela seleção”, adverte Ulisses Santos.