Marselha deixa-se empatar no último minuto

O Marselha, de André Villas-Boas, empatou 2-2 contra o Amiens, na partida que abriu a jornada 28 da liga francesa.

Os golos dos marselheses foram apontados por Morgan Sanson e Payet e estava consolidada a vantagem, mas os visitantes reagiram e empataram por Guirassy e Ghoddos, este já ao minuto 95.

Com este empate, o Marselha passa a somar 56 pontos e mantém o segundo lugar, a 12 pontos do PSG, que viu o seu jogo ser adiado devido ao coronavírus. Já o Amiens é o penúltimo classificado com 23 pontos.