Vitória de Setúbal é a "primeira das 11 finais" que o Benfica tem pela frente

José Rachão afirma que o jogo frente ao Vitória de Setúbal é a "primeira das onze finais" que o Benfica terá de jogar até final do campeonato.

O antigo treinador dos sadinos prevê um jogo "difícil" para os encarnados no Bonfim, uma vez que o Vitória de Setúbal tem a sua situação "cicatrizada" e tranquila no campeonato e que é o Benfica quem chega ao jogo com a "adrenalina" nos píncaros.

Em declarações a Bola Branca, Rachão traça o perfil atual do adversário que o Benfica terá pela frente no sábado.

"Neste momento, o Vitória de Setúbal vale mais pelo seu todo, pelo espírito competitivo que tem, pela forma como se fecha e pela forma como sai em transições ofensivas rápidas", justifica Rachão, antes de acrescentar que marcar primeiro pode revelar-se decisivo para o resultado do encontro.



O treinador português, de 67 anos, recorda os anteriores confrontos entre Vitória de Setúbal e Benfica, para apontar um dado estatístico curioso, quanto ao desfecho que se pode esperar do jogo:



"Diz a história que, entre Benfica e Vitória de Setúbal, no Bonfim, raramente se empata. Há sempre uma vitória para um lado ou para o outro."

Benfica precisa de jogar com dois avançados

José Rachão está convicto de que o que separa, neste momento, a equipa do FC Porto da equipa do Benfica é a aposta em dois avançados, no esquema tático preferencial de Sérgio Conceição.

Para Rachão, que passou pela formação do Benfica enquanto jogador, o clube da Luz deve regressar às suas raízes e apostar as fichas no modelo que já lhe garantiu tanto sucesso no passado.

"Ao longo da sua história, durante anos e anos, o Benfica jogou sempre com dois avançados. Foi campeão assim. Acho que o Benfica tem de montar uma equipa à volta disto, mas, para isso, tem de ter, estruturalmente, um meio-campo que trabalhe", salienta Rachão, sem deixar de indicar que os dois jogadores deste meio-campo têm de ser "fortes" e que o Benfica "tem de os arranjar" em algum lado.

Bruno Lage é para continuar





José Rachão, que venceu uma Taça de Portugal ao leme do Vitória de Setúbal, em 2004/05, acredita que Bruno Lage tem dado, nesta fase de maior pressão, provas "nítidas" de que está preparado para a responsabilidade que assumiu, em 2019, quando saltou da equipa B para o leme da equipa principal do Benfica.



"Isto é a parte psicológica a funcionar quando as coisas não correm bem. É mais do mesmo no futebol português. Quando as coisas não correm bem, os treinadores passam de bestial a 'besta' rapidamente e o mesmo acontece vice-versa. Estas coisas acontecem num estalar de dedos e os treinadores têm de saber viver com isso", sustenta.

Questionado sobre se Bruno Lage deve continuar no comando técnico do Benfica, José Rachão desaconselha qualquer tipo de mudança do género nesta altura da temporada.

"Faltam 11 jogos, 11 finais. Acho que vai continuar e vai fazer o campeonato até ao fim", termina.

O Vitória de Setúbal-Benfica tem início marcado para sábado, pelas 18h00, no Estádio do Bonfim, e conta com relato em direto na Renascença e com acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.