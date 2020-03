Pedrinho esperado em Lisboa para assinar pelo Benfica

Pedrinho é esperado, brevemente, em Lisboa, para realizar exames médicos e assinar pelo Benfica. O Corinthians confirmou, esta sexta-feira, estar a negociar a transferência do extremo brasileiro para a Luz.

Em comunicado no site oficial, o clube brasileiro informou que, "devido à negociação em curso" com o Benfica, o avançado, de 21 anos, ficará fora da lista de convocados para o jogo com o Novorizontino.

O negócio deverá fazer-se por 20 milhões de euros, mais dois milhões em objetivos. Pedrinho, reforço para a próxima época, deverá assinar pelo Benfica um contrato válido até 2025, segundo a imprensa brasileira.

O treinador do Corinthians, Tiago Nunes, assumiu que fica à espera de saber quando e em que termos poderá voltar a contar com Pedrinho.



"Enquanto ele estava no dia a dia connosco, eu contava integralmente com ele, inclusive estava convocado para o jogo e ia ser titular, porque é um jogador importante para o Corinthians. É um jogador que faz falta, porque tem qualidade, mas temos jogadores para suprir a falta dele. Vamos aguardar como é que vai ser o desenvolvimento do fim da negociação, para saber se vamos poder contar com ele mais para a frente ou não", referiu o técnico paulista, em conferência de imprensa.

Em 2019, Pedrinho, internacional olímpico pelo Brasil, marcou sete golos em 57 jogos pelo Corinthians. Em 2020, leva quatro partidas. O extremo apareceu na equipa principal do "Timão", pela primeira vez, em 2017.



[notícia atualizada às 18h22]