Bruno Lage não teme regresso de Jorge Jesus a Portugal

Bruno Lage não quer ouvir falar das dúvidas em torno do seu futuro, nem do "fantasma" Jorge Jesus. O treinador do Benfica garante que nada teme, apesar de ter perdido a liderança do campeonato para o FC Porto e das eliminações precoces da Taça da Liga e da Liga Europa.

Na conferência de imprensa, esta sexta-feira, de antevisão da visita ao Vitória de Setúbal, a contar para a 24.ª jornada do campeonato, Lage sobre a hipótese de ter o lugar em risco, mais ainda face ao desejo de Jorge Jesus de regressar a Portugal. O técnico não deu azo a rumores:

"A Páscoa costuma ser em abril. Vamos falar de Jesus mais próximo da Páscoa, em abril. Não tenho receio de nada, antes pelo contrário."

Em entrevista à Sport TV, Jorge Jesus assumiu que conta voltar a Portugal, quando deixar o Brasil, onde treina o Flamengo. Porém , frisou que não quer "perturbar qualquer trabalho que esteja a ser realizado".