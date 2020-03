Bonfim é o cenário ideal para Lage mostrar o novo Benfica

Bruno Lage confia que a visita ao Vitória de Setúbal é ideal para mostrar que os problemas do Benfica estão devidamente diagnosticados e a ser tratados da melhor forma, após a perda da liderança do campeonato.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida da jornada 24, esta sexta-feira, o treinador prometeu apresentar um Benfica "forte, determinado e com vontade e urgência enormes de voltar às vitórias".

"Espero um jogo muito competitivo. É uma equipa difícil, num estádio onde o Benfica tem sempre grandes dificuldades. É o jogo ideal para verificarmos tudo o que temos analisado, do que não temos feito bem, para colocar em prática. Temos trabalhado muito para sermos melhores e mais consistentes. É o jogo indicado para confirmar todo o nosso trabalho e mostrar que estamos a tentar resolver o problema", vincou.

Em três semanas, o Benfica perdeu a liderança do campeonato e ficou a um ponto do FC Porto. Contudo, Lage garantiu que "a pressão é igual":

"A pressão que coloco é sempre enorme. Nos treinos, irmos à procura da perfeição. No jogo, pôr aquilo que trabalhámos em prática, para jogarmos bem e conseguirmos um resultado que dignifique o Benfica, procurar vitórias para fazer os adeptos felizes. Para mim a pressão é sempre máxima. Em qualquer jogo, vamos pressionados para vencer. Até a vencer estamos pressionados para vencer por mais. As contas fazem-se no fim. Essa pressão e exigência mantém-se a um ponto do líder."

Só falta a pontaria ficar mais afinada

Nos últimos seis jogos, só num o Benfica marcou mais que um golo, algo pouco habitual para o ex-líder do campeonato. Bruno Lage não está preocupado, dado que a equipa cria "imensas oportunidades de golo":

"Estamos num momento em que não marcamos. São momentos em que, pelo pequeno detalhe, a bola não está a entrar, mas a equipa continua a criar oportunidades. Agora, estamos a pagar de fazer uma campanha de um ano a vencer, de ir vencer muitas vezes com três, quatro cinco ou seis golos. Fizemos 103 golos e uma primeira volta com muitos golos. Neste momento, não estamos a marcar, mas [no sábado], o importante é verificar que tudo o que estamos a fazer para melhorar está lá."

Muito cedo para Dyego Sousa ser "flop"

Se as ocasiões são criadas e os golos não são marcados, parte da culpa será dos avançados. Um deles é Dyego Sousa, internacional português que o Benfica contratou em janeiro, por empréstimo do Shenzhen, da China, mas que pouco tem jogado e ainda não fez o gosto ao pé.

Bruno Lage pede que não se coloque "o rótulo de sucesso ou insucesso" a um jogador que chegou há um mês e que não fez pré-época.

"O Dyego veio de uma paragem prolongada, não fez pré-época, passado duas semanas começou a jogar. Foi entrando, cinco minutos, depois sete, até que fez um jogo muito bom com o Shakhtar, na minha opinião. Estou satisfeito com o rendimento dos três [avançados]. Sou muito exigente com eles, porque eles é que têm de finalizar o nosso volume de jogo ofensivo. Todos têm a pressão de marcar golos", assinalou.

Para o jogo no Bonfim, Bruno Lage não poderá contar com os lesionados Seferovic, André Almeida e Gabriel - este com uma lesão ocular.

O Vitória de Setúbal-Benfica tem pontapé de saída no sábado, às 18h00, no Estádio do Bonfim. Encontro da jornada 24 da I Liga, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.