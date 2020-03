Rúben Amorim tem "filosofia própria" e fala a "língua dos jogadores"

05 mar, 2020 - 12:45 • José Barata com Redação

Evandro Roncatto confessa, em Bola Branca, que "não esperava o sucesso" de Rúben Amorim como treinador, apesar de se ter rendido, rapidamente, aos métodos de trabalho do novo técnico do Sporting. O avançado brasileiro, que atualmente representa o Olímpico do Montijo, cruzou-se com Rúben Amorim, como jogador, no Belenenses, em 2007/08, equipa que também incluía Jorge Silas. Voltou a encontrá-lo, como treinador, quando este assumiu o Casa Pia, em 2018/19. Em entrevista a Bola Branca, Roncatto revela que Amorim chegou ao Casa Pia com uma "filosofia própria" e a falar a "língua dos jogadores". Fatores determinantes para colocar a equipa do lado dele. "Fez com que conseguíssemos jogar um bom futebol. Apesar dos problemas que ele teve lá, nós continuámos com o que ele implementou e o Casa Pia acabou por se sagrar campeão do Campeonato de Portugal [naquela época]. Apesar de ele não ter ficado até ao final, a nossa leitura tática e o nosso estilo de jogo foi sempre obra dele", sustenta. Para Roncatto, o facto de Amorim ter terminado carreira de atleta há pouco tempo permite-lhe criar laços de proximidade mais estreitos com os jogadores, como se verificou no Casa Pia: "Tinha acabado recentemente de jogar e, pela idade que tem, é muito próximo dos jogadores." O sucesso repentino obtido ao serviço do Braga, após um período pouco convincente dos bracarenses a nível interno sob a orientação de Sá Pinto, catapultou Rúben Amorim para a liderança técnica do Sporting. No entender de Roncatto, e em virtude dos acontecimentos, não é surpresa que tal tenha acontecido. "Não fico surpreendido por ele aparecer agora no Sporting. Se virem como joga o Braga hoje, vêem aquela que é, para mim, a equipa que pratica o melhor futebol em Portugal", justifica o avançado brasileiro.

Benfiquista ou não, o que importa são os resultados

Rúben Amorim é adepto confesso do Benfica, o que, na opinião de Roncatto, não representa qualquer tipo de problema em relação ao facto de assumir, agora, o comando técnico do Sporting. Roncatto exemplifica o seu ponto de vista com outra cara conhecida da época 2007/08 no Belenenses: o treinador Jorge Jesus. "O Jorge Jesus era sportinguista e foi treinador campeão pelo Benfica", salienta, sem deixar de concluir que os adeptos do Sporting devem preocupar-se mais com o que Rúben Amorim "vai dar e apresentar dentro das quatro linhas" e menos com o "facto de ele ter jogado no Benfica ou ser benfiquista".

O avançado brasileiro aproveita para aconselhar todos os adeptos do Sporting a terem mais calma e a deixarem as pessoas trabalhar com tranquilidade, em vez de estarem sempre a criar confusão. Roncatto acredita que este cenário acabou por "atrapalhar" o trabalho de Silas, no seu período como treinador do Sporting. Contudo, confia que Rúben Amorim tem capacidade para superar esse tipo de adversidade. "Eu tenho a certeza que o Rúben Amorim vai passar por cima dessa pressão, porque ele não está muito preocupado com o que vem de fora, mas sim com o que tem de fazer", assinala, em Bola Branca.