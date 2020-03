Rúben Amorim. "Sou fanático por ganhar"

Rúben Amorim não quer ficar colado, no Sporting, à imagem de adepto do Benfica. O novo treinador dos leões salientou, esta quinta-feira, na sua apresentação, que a única coisa por que é fanático é ganhar.

"Sou um profissional de futebol e sou fanático por ganhar. O meu empenho e a minha forma de ser é igual aqui, como foi no Casa Pia, no Braga B e no Braga. Não venho para aqui esconder o meu passado. Posso dizer que ninguém aqui quer mais ganhar do que eu. As pessoas falam muito do momento do Sporting. Perguntam-se sempre: e se corre mal? Eu pergunto: e se corre bem? Talvez tenha escolhido o desafio mais difícil, mas foi o desafio que eu quis. Não esperava este percurso, mas é prova de que estava preparado para cada passo que dei. e sinto-me preparado para este novo desafio", declarou o técnico, de 35 anos.

Rúben Amorim sabe que tem de acarretar um projeto a longo prazo - "valorizar jogadores, valorizar o clube, valorizar a formação, voltar a ser o número 1 a valorizar talentos" -, além de ser importante "começar já a preparar a próxima época", porém, assinalou que, se não vencer os 11 encontros que faltam da I Liga, "pode não haver próxima época":

"Seria mais cómodo esperarmos até ao final da época. Sei do desafio que tenho e da dificuldade, mas estamos preparados. Queremos fazer as coisas com tempo, lembrando sempre que temos mais dois meses de competição. Agradeço a confiança que me deram, estou ciente de quão grande é o desafio, mas acredito muito no clube e espero que as pessoas acreditem em mim. Posso tentar dizer as palavras mais bonitas aqui, posso tentar convencer os sportinguistas, mas importa é quem ganha."

Deitar fora o preço

Rúben Amorim ignora os 10 milhões de euros que custou ao Sporting.

"A exigência é sempre igual. Os adeptos do Sporting querem ganhar, independentemente do valor que o treinador custou. Se tivesse vindo por zero euros, o treino , a exigência e o trabalho seriam os mesmos. Quando pusemos a cláusula [no Braga], pus-me a rir, ninguém ia pagar isso por mim. E aconteceu isto", assinalou o novo treinador leonino.

Quanto ao plantel, Amorim assumiu que ainda tem de conhecer os jogadores, tanto aqueles com que vai trabalhar agora, como os que estão emprestados. Também vai "mudar um pouco a ideia de jogo".

O treinador do Sporting não tenta, portanto, criar ilusões nos jogadores: "Não vou prometer nada a ninguém, toda a gente tem de provar nestes dois meses que merecem estar no Sporting, até o treinador."