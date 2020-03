Quique Flores: "Rúben Amorim tem condições para ser admirado no Sporting"

Quique Flores considera que Rúben Amorim pode ser admirado e respeitado em Alvalade. O treinador espanhol acrescenta que os leões vão passar a ter um treinador jovem e versátil com capacidade para fazer a equipa sair da crise em que se afundou. Deixando em Bola Branca, uma mensagem para o novo técnico do Sporting.

"Os jogadores que vai dirigir, provavelmente já o viram o jogar. E podem sentir admiração pelo jogador que viram, e que pode transmitir a sua forma de atuar enquanto futebolista. E a partir daí sendo uma figura conhecida, pode ser alguém respeitado e admirado. O Rúben Amorim foi um jogador que acompanhei muito, mesmo depois de eu ter saído do Benfica. Porque era um rapaz que percebia muito bem as nossas ideias, jogava bem, entendia bem o futebol, era capaz de gerir e de entender vários sistemas de jogo, encaixava bem em todas as situações. Penso que agora como treinador, vai transmitir essas ideias. Vai ser um treinador jovem, versátil, entendendo o que é o futebol moderno, com as suas mudanças de velocidade, com as suas trocas de funcionamento e tenho muita esperança que tudo lhe corra bem, desejo que tudo lhe corra bem", afirma.