​“Jovem, levanta-te”. Papa divulga mensagem para a Jornada Mundial da Juventude 2020

O Papa Francisco pede aos jovens que se abram para uma realidade que vai além do virtual e recorda o próximo encontro que se realizará em Lisboa, em 2022. O apelo é lançado na mensagem para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) deste ano, divulgada esta-seta-feira.



“De lá, nos séculos XV e XVI, vários jovens, incluindo muitos missionários, partiram para terras desconhecidas a fim de partilhar a sua experiência de Jesus com outros povos e nações”, lê-se no documento agora divulgado.

O tema da Jornada em Lisboa 2022 será “Maria levantou-se e partiu apressadamente”. Até lá, nos dois anos que precedem a JMJ em Portugal, o Papa pretende refletir com os jovens outros dois textos bíblicos: “Jovem, Eu te digo, levanta-te!”, este ano de 2020, e “Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!”, em 2021”.

Na mensagem deste ano, o Papa convida os jovens a interrogarem-se “Como é o meu olhar? Vejo com olhos atentos ou faço como quando vejo rapidamente as milhares de fotografias no meu telemóvel ou nos perfis sociais?”

“Às vezes, a nossa primeira reação é filmar a cena com o telemóvel, talvez esquecendo-nos de fixar nos olhos as pessoas envolvidas”, acrescenta.

Francisco recorda que há “jovens que estão ‘mortos’, porque perderam a esperança. Infelizmente, entre os jovens, alastra também a depressão, que pode, em alguns casos, levar à tentação de destruir a própria vida”.

O Papa admite ainda que “vários jovens choram, sem que ninguém ouça o grito da sua alma. Muitas vezes, ao seu redor, o que há são olhares distraídos, indiferentes talvez mesmo de quem esteja desfrutando os seus momentos felizes mantendo-se à distância”.

Ir além do virtual

Francisco alerta ainda que, nos dias de hoje, “muitas vezes há ‘conexão’, mas não comunicação. Se o uso dos aparelhos eletrónicos não for equilibrado, pode levar-nos a ficar sempre colados a um visor”.

“Numa cultura que quer os jovens isolados e debruçados sobre mundos virtuais, façamos circular esta palavra de Jesus: ‘Levanta-te’. É um convite a abrir-se para uma realidade que vai muito além do virtual. Isto não significa desprezar a tecnologia, mas usá-la como um meio e não como fim”, escreve Francisco.

“’Levanta-te’ significa também ‘sonha’, ‘arrisca’, ‘esforça-te’ por mudar o mundo», reacende os teus desejos, contempla o céu, as estrelas, o mundo ao teu redor. ‘Levanta-te e torna-te aquilo que és’”, concluiu Francisco.