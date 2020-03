​Coronavírus adia entrega dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude 2022

Por causa do surto de coronavírus em Itália, foi adiada para novembro a ida dos jovens portugueses a Roma para receberem os símbolos e o ícone da Jornada Mundial da Juventude 2022.



“Esse encontro, por precaução e por recomendação das autoridades sanitárias italianas, foi adiado para o fim de semana do Cristo Rei, em novembro, e a entrega do símbolo, a transição do Panamá para Portugal, também vai acontecer nesse fim de semana de 22 de novembro onde ocorre a solenidade do Cristo Rei”, disse D. Américo Aguiar, coordenador geral da Jornada Mundial da Juventude que vai realizar-se em Lisboa, em 2022.

D. Américo Aguiar falava à margem de um workshop internacional sobre turismo religioso que começou esta quinta-feira em Fátima.

"Até lá, se Deus quiser, a situação internacional de saúde pública possa estar estabilizada e possamos levar os mais de mil jovens que estão previstos ir de Portugal para estar com o Papa nessa festa da transição dos símbolos do Panamá para Portugal", acrescentou D. Américo.



Sobre a origanização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, que decorrerá em Portugal em data ainda não definida, mas que será no verão desse ano, está a correr com normalidade.

"É um processo de aprendizagem. Desde há muitos meses que trabalhamos em conjunto com o Panamá e temos de agradecer aos irmãos do Panamá ensinarem-nos com os seus erros, para não cometermos os mesmos erros na organização", afirmou o bispo, acrescentando: "Estamos a dar os passos devagar e certos. O pé sempre no chão, para que a experiência dos jovens que virão a Portugal no verão de 2022 seja positiva".