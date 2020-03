PJ faz buscas na Câmara Municipal de Albufeira

A Polícia Judiciária (PJ) confirmou esta quinta-feira a realização de buscas na Câmara de Albufeira, no distrito de Faro, no âmbito de um processo de investigação de criminalidade económico-financeira que corre termos no DIAP regional de Évora.

“Confirma-se a realização de buscas na Câmara de Albufeira, domiciliárias e não domiciliárias, no Algarve e também fora da região, num processo de criminalidade económico-financeira” que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Évora, disse à Lusa fonte da PJ.

A mesma fonte acrescentou que a operação “deverá ficar concluída por volta das 16:00”, remetendo mais pormenores da operação para um comunicado que será emitido ao final do dia.

Também a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou à Lusa a realização de buscas na Câmara Municipal de Albufeira, “no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público (MP) do DIAP de Évora, numa investigação em que é coadjuvado pela PJ”.