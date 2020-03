Ministra da Saúde garante que nomeação de nova administração dos Serviços Partilhados estava em curso

A ministra da Saúde justificou esta quinta-feira a nomeação de um novo conselho de administração para os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) com a cessação do mandato do anterior, assegurando que a substituição estava em curso.

Marta Temido disse, em declarações aos jornalistas em Lisboa, que foi hoje publicado o despacho de nomeação do novo conselho de administração dos SPMS - entidade que gere o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde - SNS 24. A ministra referiu que o mandato do anterior conselho de administração dos SPMS terminou em 31 de dezembro.

"Estava em curso a alteração dos titulares do órgão de gestão [dos SPMS]. Foi desencadeado o processo de nomeação de um novo conselho de administração e foi hoje publicado o despacho de nomeação do novo órgão", afirmou a ministra, no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, onde encerrou a sessão de homenagem à diretora regional da Organização Mundial de Saúde para África, Matshidiso Moeti.

Os ministérios das Finanças e da Saúde submeteram em 30 de janeiro à Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Publica (Cresap) a nomeação do novo conselho de administração dos SPMS, indicou à Lusa o Ministério da Saúde.

Marta Temido alegou desconhecer as declarações do presidente cessante dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde Henrique Martins, que, à Lusa, revelou incompreensão pela decisão, uma vez que a entidade estava a cumprir os objetivos estabelecidos por contrato, tendo ele manifestado disponibilidade para continuar no cargo.

Além de Henrique Martins, saem os vogais Artur Mimoso e João Martins.

O novo conselho de administração dos SPMS passa a ser presidido por Luís Goes Pinheiro e tem como vogais Sandra Cavaca e Domingos Pereira.