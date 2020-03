Hospital de Viseu. Médicos internos denunciam "assédio moral" à Ordem

O bastonário da Ordem dos Médicos recebeu a denúncia de mais de 40 médicos de medicina interna do Centro Hospitalar Tondela Viseu de "assédio moral" pela superior hierárquica do serviço, com "situações graves e muito graves".

"Ouvimos alguns casos preocupantes que, obviamente, interferem com questões éticas e que também, eventualmente, com boas práticas. Embora tenhamos de avaliar essas questões de forma mais profunda, a diretora clínica terá todo o interesse em resolver esta situação, já o devia ter feito", contou Miguel Guimarães.

O bastonário falava aos jornalistas no final de mais de duas horas de reunião, ao final do dia de quarta-feira, com mais de 40 médicos do serviço de medicina interna do Centro hospitalar Tondela Viseu (CHTV), num universo de quase 50.

Neste sentido, o bastonário disse que já esta quinta-feira, "a Ordem irá notificar o conselho de administração e direção clínica do CHTV" e "a senhora ministra da Saúde", uma vez que, no seu entender, "estes internos nestas condições não podem continuar" nesta unidade de saúde.

Assim, explicou Miguel Guimarães, a Ordem "pode pôr os internos a fazer internato noutro hospital, porque tem de garantir que os internos de medicina interna têm uma formação de qualidade e isto é absolutamente essencial".

"Se esta situação continuar da forma em que está, em que as pessoas estão a entrar em 'burnout', ou estão em pré 'burnout', e hoje isto foi notório, é óbvio que estas pessoas têm duas soluções: ou se retiram para tentarem recuperar da situação que as está a afetar, ou continuam a trabalhar para tentar fazer o melhor possível pelos doentes", contou.

Questionado se o atendimento aos doentes está em causa, Miguel Guimarães defendeu que "é evidente que uma pessoa quando está em 'burnout' não tem as mesmas capacidades e a probabilidade de cometer um erro ou de falhar em alguma situação é sempre maior", uma situação que, disse, "nenhum [profissional] quer que aconteça".