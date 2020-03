Depressão Norberto traz vento forte e descida de temperaturas

Até sábado, a depressão Norberto vai afetar Portugal continental. Uma frente fria vai trazer ventos fortes, descida das temperaturas e queda de neve acima dos 1.200 e 1.400 metros de altitude.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que o vento vai soprar forte (até 40 quilómetros/hora) durante o dia de hoje, com rajadas a atingir até 65 quilómetros/hora no litoral e 90 quilómetros/hora nas terras altas.

A depressão Norberto provocará agitação marítima forte, com ondas de noroeste com quatro a cinco metros a norte do Cabo Raso, em Cascais, no distrito de Lisboa.

Com uma frente fria associada, a depressão passou pelas regiões Norte e Centro de Portugal continental nas primeiras horas do dia, atravessando depois a região Sul. Originou ainda períodos de chuva por vezes forte até ao início da manhã, em particular nas regiões do Minho e Douro Litoral, de acordo com o IPMA.

Segundo o instituto, os períodos de chuva vão chegar à região Sul ainda esta quinta-feira, passando depois a um regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes e que serão essencialmente nas regiões Norte e Centro.

A Météo France (Agência Estatal de Meteorologia de França) atribuiu o nome Norberto à depressão por esta ter uma pressão muito baixa sobre o Golfo da Biscaia e estar em deslocamento para leste.