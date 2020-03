Coronavírus. Universidade do Porto ativa plano de contingência para prevenir surto

A Universidade do Porto (UP) anunciou esta quinta-feira que vai ativar um plano de contingência face ao novo coronavírus. O plano será aplicado com efeito imediato em todas as universidades e unidades da instituição de ensino.

O conjunto de medidas preventivas do Covid-19 foi elaborado por um grupo destacado pelo Reitor da UP, António de Sousa Pereira.

A universidade lançou um sítio na Internet inteiramente dedicado ao novo coronavírus. A página especial engloba um conjunto de medidas e recomendações para a comunidade académica, de modo a "minimizar os riscos de transmissão" do vírus, diz a UP em comunicado.

As orientações da UP seguem as normas propostas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, nomeadamente as propostas da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Assim sendo, a equipa responsável pela gestão do plano de contingência na UP apela às instituições que compõem a Universidade para que exista especial cuidado no que toca a medidas de higiene. Aos estudantes e docentes, é recomendado que tenham atenção aos sintomas associados ao novo coronavírus.

A UP compromete-se, ainda, a não sancionar os alunos e profissionais aos quais seja recomendado isolamento, podendo contactar a "task-force" destacada pela universidade para qualquer tipo de apoio.

Na passada segunda-feira, a Universidade NOVA de Lisboa (UNL) anunciou também a implementação de um plano de contingência para travar um eventual surto da nova estirpe de coronavírus.