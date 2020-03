Coronavírus. Seis turmas de agrupamento de escolas da Amadora em isolamento

Veja também:

Seis turmas do Agrupamento de Escolas "Pioneiros da Aviação Portuguesa", na Amadora, foram colocadas em isolamento até ao dia 13 de março. De acordo com um comunicado emitido pela direção do agrupamento esta quinta-feira, a decisão foi tomada depois de uma professora ter sido confirmada como portadora do Covid-19, após um período de férias em Milão.

As turmas em isolamento são cinco da Escola Básica 2º e 3º Ciclos Roque Gameiro e um turma da Escola Secundária da Amadora. Segundo a nota do agrupamento, os professores e assistentes operacionais que contactaram com a professora infetada ficam também em isolamento.