Coronavírus. "Mais vale fazer as coisas por excesso que por defeito"

O bastonário da Ordem dos Médicos disse esta quarta-feira em Viseu que "mais vale fazer as coisas por excesso que por defeito" no que diz respeito às medidas a tomar no combate ao novo coronavírus.

"O cenário que neste momento temos é um cenário leve. Temos seis pessoas doentes, aparentemente estão todas estabilizadas, são pessoas relativamente novas e julgo que até este momento as coisas vão correr bem com estas pessoas. Agora, é fundamental que nós estejamos preparados para um cenário que eventualmente seja mais grave", considerou Miguel Guimarães.

Neste sentido, acrescentou: "Prefiro que a gente erre por estar a exagerar nas medidas para tentar que não haja de facto uma epidemia maior do que deixar as coisas a descoberto. Mais vale aqui exagerar, fazer as coisas por excesso do que fazer as coisas por defeito".

O bastonário da Ordem dos Médicos respondia às questões dos jornalistas hoje em Viseu, à margem de uma reunião de trabalho com médicos de Medicina Interna do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), depois de haver relatos de alguns hospitais de falta de material de segurança dos profissionais de saúde.

Depois de na segunda-feira a Ordem ter apresentado um "conjunto de oito recomendações absolutamente essenciais" para melhorar o combate ao novo coronavírus, Miguel Guimarães disse hoje que "algumas delas, aparentemente, estão em andamento", como "uma linha de financiamento própria para os hospitais para que tenham autonomia de tomarem decisões".