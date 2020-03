Ronaldinho Gaúcho detido por viajar com passaporte falso

Ronaldinho Gaúcho está detido desde a noite de quarta-feira, na suíte onde está hospedado, por falsificação de passaporte. O antigo jogador de futebol deve apresentar-se esta manhã na Procuradoria.

"Atualmente, está sob vigilância no hotel, mas está juridicamente livre. A sua situação será definida nas próximas horas", afirmou o ministro do Interior do Paraguai, Euclides Acevedo.

Na prática, o antigo craque da seleção brasileira de futebol está detido na sua suíte do Hotel Yacht & Golf Club Paraguaio, na cidade de Lambaré.

A detenção é resultado de uma operação de busca e apreensão da Polícia paraguaia que encontrou dois passaportes falsos, o de Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho Gaúcho) e o do seu irmão Roberto, que também viajou ao Paraguai. Os documentos foram apreendidos assim como os telemóveis.

A operação policial foi consequência de uma denúncia do Departamento de Identificações do Paraguai que advertiu as autoridades migratórias sobre a irregularidade com os passaportes paraguaios.

Não está claro porque razão o ex-jogador entrou no Paraguai com passaporte quando, entre os países sul-americanos, não é obrigatória s sua apresentação, sendo suficiente o uso do documento de identidade interno de cada país.

Ronaldinho, chegou na manhã de quarta-feira ao Paraguai para participar em eventos do lançamento de um programa social para crianças, organizado pela Fundação Fraternidade Angelical.

Também viajou para lançar no mercado paraguaio o seu livro "Génio na vida" que conta a sua história. Seria ainda entrevistado por um programa de um canal de televisão local.