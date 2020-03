Coronavírus. Alemão de 33 anos será o "paciente zero" europeu

Veja também:

Um alemão de 33 anos terá sido o primeiro a ser infetado com o novo coronavírus (Covid-19) em território europeu, segundo uma investigação publicada esta quinta-feira no "New England Journal of Medicine", citado pelo jornal italiano "Corriere della Sera".

O homem em causa sentiu os primeiros sintomas a 24 de janeiro, depois de ter estado em contacto com uma cidadã chinesa, que não apresentava sinais de contágio na altura em que esteve na Alemanha.

O homem de negócios, de 33 anos, esteve reunido com a mulher chinesa numa empresa em Munique, nos dias 20 e 21 de janeiro. Dias depois, começou a apresentar alguns sintomas e, já com febre e tosse, ficou em casa de repouso, regressando ao trabalho a 27 de janeiro.

Transmissão aconteceu antes dos portadores terem sintomas

A cidadã chinesa esteve na Alemanha entre 19 e 22 de janeiro. Só ao regressar a Xangai, onde reside, é que começou a sentir-se doente. A 26 de janeiro confirmou-se que estava infetada com o novo coronavírus. A empresa foi notificada e os despistes na Alemanha começaram.

O agora denominado "paciente zero" europeu foi submetido aos mesmos testes apesar de não ter sintomas e de não ter viajado para o estrangeiro. Mesmo sem manifestar sintomas, as análises deram positivo para o Covid-19. E como ele, outros três trabalhadores da empresa também foram diagnosticados, depois de terem estado em contacto ou com a cidadã chinesa ou com o colega alemão. Todos se encontram bem.

A investigação reforça a teoria de que o novo coronavírus estará a ser transmitido durante o período de incubação, quando o portador não apresenta quaisquer sintomas.

"Este caso foi diagnosticado na Alemanha e transmitido fora da Ásia. Contudo, a infeção parece ter sido transmitida durante o período de incubação do paciente, em que a doença foi breve e não específica", refere o artigo na revista especializada.