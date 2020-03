Comboio TGV descarrilou em Estrasburgo

A locomotiva ficou fora dos carris, como é possível ver por imagens colocadas no Twitter.

Um comboio TGV da companhia SNCF descarrilou no norte de Estrasburgo, em França. O maquinista ficou gravemente ferido e outras 19 pessoas também ficaram feridas.

A bordo seguiam 348 passageiros.

Segundo as autoridades locais, citadas pela agência Reuters, a causa deste acidente pode estar relacionada com um deslizamento de terras no local.

Nesta altura, vários comboios estão a ser desviados para outras rotas não havendo qualquer interrupção do serviço, confirmou uma fonte da companhia SNCF.

Em 2015, um TGV descarrilou na mesma linha durante um teste provocando a morte de 11 pessoas.