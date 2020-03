Bloomberg vai continuar a gastar a fortuna para afastar Trump da Casa Branca

Michael Bloomberg vai formar um grupo independente para ajudar a eleger o candidato presidencial democrata em novembro, cumprindo assim a promessa de colocar a fortuna pessoal de 60 biliões de dólares em ação, mesmo depois de abandonar a candidatura à Casa Branca.

A organização independente empregará parte da enorme equipa que tinha construido durante um mês, e onde gastou mais 500 milhões dólares numa campanha relâmpago publicitária sem precedentes, mas que terminou com resultados dececionantes nos14 estados em que se votou.

O grupo incluirá escritórios em seis estados - Arizona, Flórida, Michigan, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin -, de acordo com uma fonte familiarizada com os planos da Bloomberg.

O grupo independente, cujo nome e orçamento ainda estão por anunciar, poderá gastar quantias ilimitadas.