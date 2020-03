Toyota Corolla é o carro do ano

O carro do ano é o Toyota Corolla. Esta é a decisão do júri da Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2020. Fique também a saber os outros automóveis galardoados.

Com o passar dos anos, a Toyota abandona o ar "aborrecido" de outros tempos. O Corolla não é exceção. Na dianteira, os faróis apresentam-se como duas lâminas que convergem para o símbolo da marca situada pouco abaixo da linha do capô.

A frente não é lisa, com um friso que descai no para-choques, conferindo-lhe alguma agressividade, rodeando um favo que toma o lugar da grelha.

A traseira apresenta um conjunto óptico com linhas semelhantes aos dos faróis, em lâmina, que surgem como que, aparentemente, encastrados na mala.

Na categoria de citadino venceu o Peugeot 208 GT Line 1.2 Puretech 130 EAT8.