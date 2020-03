Voleibol. Sporting está nas meias-finais da Taça Challenge

O Sporting está nas meias-finais da Taça Challenge de voleibol.

Os leões derrotaram o Penzügyör Budapest, por 3-0, no pavilhão João Rocha, com os parciais de 25-18, 25-18, 25-21.

Na primeira mão, na capital magiar, a equipa de Alvalade já tinha vencido por 3-2.

Na ronda de acesso à final, o Sporting defronta, agora, os italianos do Milano. A outra meia-final coloca frente a frente os franceses do Rennes e os turcos do Spor Toto.

1/2 Finais

Rennes (França) - Spor Toto (Turquia)

Milano (Itália) - Sporting