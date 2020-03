Sub-18 vão defrontar Croácia, França e Áustria no Euro

A seleção portuguesa de andebol de sub-18 vai defrontar Croácia, França e Áustria no grupo D da fase final do Europeu 2020, a decorrer de 13 a 23 de agosto, na Eslovénia, ditou esta quinta-feira o sorteio.

"Tal como expectável, é um grupo extremamente difícil e estando no pote 3 do sorteio para o Europeu já sabíamos que íamos apanhar equipas fortíssimas", considerou o treinador dos sub-18, Carlos Martingo, aos canais de comunicação da Federação de Andebol de Portugal (FAP).

De qualquer forma, Carlos Martingo refere que as expectativas são altas para uma boa prestação da seleção portuguesa, que tudo fará para "conseguir um bom trabalho".

"A Croácia, assim como a França, são historicamente seleções de topo e a Áustria, que recentemente organizou fases finais de Europeus, mostra que está a apostar muito no andebol", considerou.

Os quatro grupos da fase final do Euro2020 ficaram assim compostos: Islândia, Sérvia, Eslovénia e Itália integram o grupo A, Suécia, Espanha, Hungria e Israel estão no B, enquanto o C inclui Dinamarca, Alemanha, Noruega e Rússia.

A fase final do Campeonato da Europa de sub-18 disputa-se de 13 a 23 de agosto, em Celje, na Eslovénia.