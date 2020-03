Maratona de Roma cancelada devido ao coronavírus

Veja também:

A Maratona de Roma, agendada para 29 de março, foi cancelada por causa do coronavírus Covid-19, conforme foi anunciado pelos organizadores do evento, no seu site oficial, esta quinta-feira.

"Esta é uma mensagem que não queríamos escrever, mas, lamentavelmente, como consequência da emergência sanitária e do acordo estabelecido com o decreto do Conselho de Ministros de 4 de março, a maratona 'Acea Run Rome', prevista para 29 de março, foi cancelada", lamentaram os organizadores.

Destacaram que "a saúde é um direito que não se pode pôr em perigo" e prometeram "multiplicar os esforços e o entusiasmo para a edição de 2021, em que os vencedores serão premiados com duas medalhas: "A de 2020 como símbolo de resistência e a de 2021 como metáfora de dupla vitória."

Esta medida surge depois do decreto aprovado, na quarta-feira, pelo governo italiano, sobre as competições desportivas, que dita que todos os eventos que concentrem muitas pessoas serão disputados à porta fechada até 3 de abril, para evitar a difusão do novo coronavírus no país. No caso da maratona, que seria a 26.ª edição, não foram reunidas as condições de segurança necessárias.

O surto de Covid-19 já provocou mais de 100 mortes e 3.000 pessoas contagiadas na Itália.

Em Portugal há nove casos confirmados de coronavírus. A nível mundial, desde o início do surto, registaram-se mais 90 mil casos, dos quais quase 50 mil recuperaram e mais de 3.100 morreram.

A Direção-Geral da Saúde, que tem um microsite com múltiplas informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.