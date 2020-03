Doncic bate mais um recorde no primeiro confronto com Zion

No primeiro confronto entre o "sophomore" Luka Doncic e o "rookie" Zion Williamson, a vitória sorriu ao mago dos Dallas Mavericks, que bateram os New Orleans Pelicans, em casa, por 127-123, após prolongamento.

O esloveno, de 21 anos, brilhou bem alto, com 30 pontos, 17 ressaltos e 10 assistências. Registo que lhe permitiu tornar-se, ao fim de apenas época e meia (122 encontros), o jogador com mais triplos-duplos da história dos Mavs, 22. Superou Jason Kidd, lenda da NBA e do "franchise", que fez 21.

Doncic esteve bem acompanhado por Kristaps Porzingis, que conseguiu um duplo-duplo de 34 pontos e 12 ressaltos, além de Seth Curry, com 21 pontos, e Tim Hardaway Jr., que contribuiu com 18 pontos.

Zion Williamson, que disputou, pela primeira vez, o segundo jogo de um "back-to-back" (jogar em duas noites consecutivas), fez subir 21 pontos ao placard. No entanto, os melhores dos Pelicans foram Lonzo Ball, com um duplo-duplo de 25 pontos e 11 ressaltos, e Brandon Ingram, que chegou aos 27 pontos. Jrue Holiday acrescentou 19 pontos.

Os Dallas Mavericks mantêm-se na sétima posição da Conferência Oeste, com o mesmo número de vitórias (38) que o sexto classificado, os Oklahoma City Thunder, mas mais uma derrota (25). Os Pelicans encontram-se no 12.º lugar, com 26 triunfos e 36 derrotas.