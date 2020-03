Custódio "não esperava", mas está pronto para "dar grande resposta" pelo Braga

Custódio garante que está preparado para assumir o desafio inesperado de ser treinador do Sporting de Braga.

O antigo internacional português, de 36 anos, foi apresentado esta quinta-feira e assumiu que "tinha como grande objetivo e ambição" chegar ao topo, embora não esperasse "que fosse tão rápido". Ainda assim, estará "sempre disponível para tudo, quando o assunto é o Braga".

"Não esperava, mas não podia rejeitar. Sei da exigência que representa o Braga e estou preparado. Temos um grande plantel, uma grande equipa, grandes adeptos, e será com grandes expectativas que abraçarei este grande desafio", assumiu o agora ex-treinador dos sub-17 minhotos.

Custódio quer aplicar um futebol "positivo e alegre" e pretende ver "jogadores felizes", para poder continuar "na senda dos bons resultados e boas exibições". O foco está já na receção ao Portimonense, marcada para sexta-feira, a contar para a 24.ª jornada do campeonato.

"Qualquer jogador, atleta ou treinador do Braga será sempre julgado por resultados, que certamente serão condizentes com a qualidade do plantel e com os objetivos traçados. Espero amanhã [sexta-feira] dar já uma grande resposta. Tudo aconteceu muito rápido, mas o meu foco já está no Portimonense. Vamos dar uma grande resposta", afiançou.

Custódio confirmou que deverá jogar com três centrais, como Rúben Amorim, seu antecessor, e como "já jogava na formação":

"As nuances serão incutidas aos poucos. Pouco a pouco, os jogadores vão perceber o que quero, em termos de equilíbrios e de futebol de ataque."

Custódio, um homem do clube

O presidente do Braga, António Salvador, mostrou-se feliz por apresentar Custódio, com contrato de dois anos e meio e cláusula de rescisão de 15 milhões de euros: "Eu sabia que este dia haveria de chegar."

"O contrato é de dois anos e meio, espero que continue depois. Conheço-o e confio na sua liderança. É um treinador com riquíssima bagagem de futebol. O Custódio foi grande jogador e capitão. Tem um conhecimento do nosso clube e da nossa filosofia. O Braga tem muitos dos melhores recursos do futebol português e, por isso, acreditamos, nestes momentos, que as melhores soluções estão dentro de portas", sublinhou.



Salvador assumiu que Custódio "será julgado pelos resultados", porém, fez questão de "manifestar publicamente o reconhecimento e admiração que sempre" teve pelo antigo médio: "As contas fazem-se no fim."

"Juntos, vamos alcançar grandes feitos, maiores ainda que aqueles que já conquistámos. O foco é sempre o próximo jogo, até chegar ao final do campeonato", realçou o presidente do Sporting de Braga.



"Ironia" da formação de jogadores

Custódio tem apenas o nível I de treinador - ainda menos que o seu antecessor, Rúben Amorim -, pelo que não pode dar instruções de pé no banco e não pode participar na "flash interview", após os encontros.

António Salvador esclareceu a situação e mostrou a sua indignação: "O Custódio ainda não completou a sua formação porque tem sido consistentemente impedido de se inscrever, o que é irónico, sendo ele um dos mais capacitados para liderar uma nova geração de treinadores."

"É altura de os responsáveis porem a mão na cabeça, porque barrar o caminho aos melhores prejudica o futebol português. Como é que vivemos num país desporto, com jogadores e treinadores de referência a nível internacional, e como é que o nosso treinador, no ano passado, inscreveu-se para tirar o curso de nível II e nível III em junho e não aceitaram a sua inscrição, porque diziam que tinha de ter um ano de estágio e um ano de atividade. Só num país como o nosso", criticou.