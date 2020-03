Carvalhal. “Gostaria de jogar com FC Porto de há um mês e meio"

O treinador do Rio Ave quer continuar a série de bons resultados, embora admita que agora é mais difícil defrontar o FC Porto.

Carlos Carvalhal refere que "jogar com o FC Porto em primeiro torna o jogo mais difícil. Já defrontámos o Benfica líder e agora jogamos com o FC Porto líder” porque “as equipas que estão à frente têm uma motivação extra”. “Gostaria de jogar com o FC Porto de há um mês e meio, como, se calhar, também gostava de jogar com o Benfica numa fase em que está menos bem”.

Segundo o técnico vila-condense, os dragões têm “uma equipa muito bem organizada e o Sérgio [Conceição], com os recursos que tem, tem feito um excelente trabalho”.

Carvalhal acrescenta que o FC Porto tem "poucas fragilidades".

“Queremos disputar todos os jogos para vencer, independentemente do adversário. Se vamos jogar predominantemente no meio-campo ofensivo e ter mais posse de bola? Será extremamente difícil, mas queremos respeitar a nossa identidade e aquilo que nos tem levado a fazer um campeonato que considero brilhante. Gostamos de jogar em ataque organizado, mas também somos fortes nos momentos de transição. Preferíamos jogar em ataque organizado, é esse o nosso objetivo. Se o adversário nos obrigar a jogar sem bola, vamos tentar ser perigosos em transição".

O treinador deixou expresso o objetivo do Rio Ave até final da temporada: "Estamos a perseguir os 25 pontos que fizemos na primeira volta”.

“Desde o jogo com o Marítimo que temos apresentado bom futebol. Estamos num período de maturação e vamos ao Dragão com o objetivo de conseguir pontos", referiu.

O jogo entre FC Porto e Rio Ave está marcado para as 20h30 deste sábado.