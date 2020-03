Jorge Jesus conta voltar a Portugal quando deixar o Brasil

Jorge Jesus acredita que, quando deixar o Brasil, regressará a Portugal. Confiança transmitida pelo treinador, em entrevista à Sport TV.

Por agora, Jorge Jesus orienta o Flamengo, que conduziu à conquista do Brasileirão e da Taça Libertadores e à final do Mundial de Clubes, em 2019. Deixando o clube brasileiro, o técnico português só vê duas opções: ingressar numa das equipas de sonho ou voltar a Portugal. Como não acredita que a primeira opção se possa concretizar, resta a segunda.

"No futebol não podemos dizer taxativamente que é assim, mas aquele meu sonho de duas ou três equipas nunca se vai realizar. Saindo de um dos maiores clubes do mundo, só posso regressar a Portugal. Não interessa ir para a Europa em que o ambiente dos jogos não tem nada a ver com o Brasil. Estou convencido que, quando sair do Brasil, vou regressar a Portugal", declarou o treinador de 65 anos.

Jorge Jesus sublinhou, no entanto, que não tem qualquer intenção de "perturbar qualquer trabalho que esteja a ser realizado em Portugal".

Questionado sobre quais são as equipas de sonho, não escondeu, apesar de manter as expectativas reduzidas: "Mesmo que seja campeão do mundo ou ganhe a Libertadores outra vez, aquele sonho de duas equipas não se vai realizar. Toda a gente sabe: Real Madrid e Barcelona."

A entrevista será transmitida na íntegra esta quinta-feira, às 22h10.