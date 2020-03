A Académica venceu o Penafiel, por 3-0, no jogo inaugural da jornada 24 da II Liga.

Os golos da Briosa foram apontados por Leandro Silva e João Mendes, que bisou.

Os estudantes estão no sétimo lugar, com 35 pontos. Já o Penafiel (oitavo jogo consecutivo sem vencer) é 14.º, com 28 pontos.