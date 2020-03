​Estímulos a uma economia ameaçada

Já toda a gente percebeu que o problema do coronavírus vai provocar um abrandamento no crescimento económico. Não é de excluir que venha aí uma recessão global, embora seja impossível, nesta altura, fazer previsões credíveis.



O banco central dos EUA, a Reserva Federal (Fed), antecipou-se e na segunda-feira passada desceu meio ponto a sua taxa de juro de referência, que passou para 1% – 1.25%. Os bancos centrais da Austrália e da Malásia seguiram a Fed. E é provável que o Banco de Inglaterra e o banco central do Canadá também desçam juros. O Banco do Japão mantém taxas de juro negativas.

Pode estranhar-se que a Fed tenha avançado agora para esta medida de estímulo à economia, pois os EUA ainda se encontram no mais longo período de expansão económica da sua história. Mas outros sinais apontam para o fim dessa expansão, por causa do coronavírus. Há sectores que já sentem o abrandamento da economia, nos EUA e em Portugal, como o das viagens e turismo, bem como as empresas cuja produção depende de fornecimentos vindos da China, onde muitas fábricas estão paradas por causa do coronavírus.

A Fed tinha subido os juros duas vezes nos últimos três anos, para grande fúria de Trump. Noutros bancos centrais as taxas de juro ainda estão tão baixas que descê-las ainda mais não provocará grande efeito. No BCE essa taxa é negativa: -0,5%. O mais provável é que o BCE recorra, de novo, à compra de títulos de dívida de Estados membros da UE e de empresas da zona euro, assim como ao reforço do financiamento a bancos dessa zona.

Mas será necessário que também a política orçamental entre no combate ao abrandamento económico. A Coreia do Sul e a Itália (esta, apesar da sua enorme dívida pública) já deram passos nesse sentido. Faltam estímulos orçamentais de países que têm excedentes nas suas contas públicas, como os Países Baixos e a Alemanha. Infelizmente, a Alemanha atravessa uma crise política, situação pouco propícia a que os alemães suspendam, ou pelo menos atenuem, a sua obsessão pelas contas públicas com “superavit”.