Reforma da saúde militar tem de ser concluída “com rapidez”

O socialista Fernando Medina considera que é necessário concluir “com rapidez” a reforma da saúde militar.



“Tínhamos um complexo de hospitais militares que se tornaram desajustados”, diz, lembrando que o país está “há vários anos a reorganizar” o setor e que essa reforma ainda “não está completa”.

O comentário de Medina surge a propósito do relatório do Tribunal de Contas que detetou várias falhas na gestão do Hospital das Forças Armadas. Este relatório revela a existência de faturação indevida de quase dois milhões de euros ao instituto de ação social das Forças Armadas, que gere a ADM - a assistência na doença aos militares. Os relatores do tribunal admitem, que o subsistema de saúde possa estar a pagar duas vezes pelos mesmos cuidados.

Na mesma linha, o professor universitário João Taborda da Gama questiona o “sentido da saúde militar hoje em dia”.

Defende ainda que a capacidade das infraestruturas da saúde militar “deve ser integrada no Serviço Nacional de Saúde”.